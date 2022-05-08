Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Beşiktaş derbisi sonrası açıklama

"MÜCADELE AÇISINDAN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"



Oyuncularının performansına değinen Kartal, "Novak 1 gol attı, 2 penaltıya sebebiyet verdi. Kendisiyle konuştum mecburiyetten oynattık. O da elinden geleni yaptı. Gustavo iyi maç çıkardı Tisserand da öyle. Sadece bu baskı altında, bu sertlikte biz daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla uzun top oynadık. Mücadele açısından herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.

"SERDAR'IN KREDİSİ VARDI"



Oyuncu değişiklikleri ve Serdar Dursun'un performansıyla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Bugün Serdar Dursun'u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı, yapamadığı için ayakta da kalamadı. Aslında bizim oradaki geçiş oyunumuzda Serdar Dursun çok önemli oyuncu olduğu için bekledim yapacak diye. Devre arasında uyardım. Kendi futbolumuzu oynayalım dedim. Kazanırız kaybederiz dedim. Birazcık 55'ten sonra bunu yapmaya başladık, bu seferde Serdar Dursun 2. bölgeden 3'e gelip bağlantıları kursaydı daha etkili olabilirdik. Bazen maç maç oyuncuların performansları elinizde olmayan şekilde oluyor. Yapamıyorsunuz bazen. Hamleleri yaptık, hep bekledim daha öncede yapabilirdim. Bugüne kadar yaptığı için Serdar'ın kredisi vardı" ifadelerini kullandı.

"TOPUN HIZINI ARTTIRMADA SORU İŞARETLERİ VAR"



Takımın eksikleriyle ilgili açıklama yapan Kartal, "Crespo'nun olmayışı diğer oyuncuların olmaması, keşke elimizde olsalar. Şanssız sakatlıklar yaşıyoruz. Kas sakatlıkları değil bunlar, oyun içerisinde normal bir çarpışma oluyor. Hep böyle şanssızlıklar oldu. Bugüne kadar istediğimiz sağlıklı oyuncular elimizde olsa onlarla oynayabilsek. Onların yerine oynayanlarda bizim oyuncumuz. Gustavo bize göre çok iyi oynadı. Pas trafiğinde bizim istediğimiz topun hızını arttırmada daha tam mıyız, soru işaretleri var. Bu takım bir sistemden bir sisteme geçti. Gustavo yeni yeni oynamaya başladı bunlar geçiş süresinde olabilir" şeklinde konuştu.