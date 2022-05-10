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Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER

Jody Lukoki neden öldü? 2020-2021 Süper Lig sezonunda Yeni Malatyaspor'da forma giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. Lukoki'nin ölüm haberi futbol camiasını yasa boğarken, futbolcunun ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Jody Lukoki hakkında merak edilenler...

Jody Lukoki neden öldü? Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki hayatını kaybetti. Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkan son olarak Twente'de forma giyen Lukoki'nin ölüm haberi futbol camiasını yasa boğdu. Peki, Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Jody Lukoki'nin hayat hikayesi...

JODY LUKOKİ NEDEN ÖLDÜ?

Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

JODY LUKOKİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve son olarak Twente'de oynayan Jody Lukoki, 29 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Lukoki, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.

JODY LUKOKİ KİMDİR?

Jody Lukoki, 15 Kasım 1992 tarihinde Afrika kıtasında bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bağlı Kindu şehrinde dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Ajax kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets Razgrad, Yeni Malatyaspor ve FC Twente kulüplerinde oynadı.

Altyapı kariyeri

2002: VA/Spartaan
2002-2003: Young Boys Haarlem
2003-2011: Ajax

Profesyonel kariyeri

2010-2014: Ajax
2013-2014: → SC Cambuur (kiralık)
2014-2015: PEC Zwolle
2015-2020: Ludogorets Razgrad
2020-2021: Yeni Malatyaspor
2021: FC Twente

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