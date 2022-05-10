Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER

JODY LUKOKİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve son olarak Twente'de oynayan Jody Lukoki, 29 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Lukoki, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.