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Son dakika: Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması

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Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’den Kim Min jae açıklaması

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, sakatlık sıkıntısı yaşayan Kim Min Jae hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda, "Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır." denildi.

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