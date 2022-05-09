Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında ışık şov! 176 bin taraftar katıldı

YENİKAPI'DA 176 BİN TRABZONLU

Öğlen saatlerinde dolmaya başlayan Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelen taraftarlar, konserlerin başlamasıyla alanı doldurdu.

Konserler ve oyunlarla devam eden coşkulu kutlamaya, yaklaşık 176 bin taraftarın katıldığı bildirildi.