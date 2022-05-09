Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında ışık şov! 176 bin taraftar katıldı
Trabzonspor taraftarı, 38 yıl sonra gelen Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun taraftara seslendiği coşkulu kutlama, konserler ve ışık şovlarının ardından sona erdi. Öte yadnan kutlamaya yaklaşık 176 bin taraftarın katıldığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor'un İstanbul'daki kutlama adresi Yenikapı Etkinlik Alanı oldu.
Bordo-mavili taraftarların yoğun katılım sağladığı kutlama sanatçıların konserleri ile başladı.
Kutlamalar akşam saatlerinde kadar sürdü.
Taraftarların bayrak, flama, meşaleler ve ışıklarla görsel şölen yaptı.
YENİKAPI'DA 176 BİN TRABZONLU
Öğlen saatlerinde dolmaya başlayan Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelen taraftarlar, konserlerin başlamasıyla alanı doldurdu.
Konserler ve oyunlarla devam eden coşkulu kutlamaya, yaklaşık 176 bin taraftarın katıldığı bildirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Erken saatlerden itibaren kutlama alanına gelmeye başlayan bordo-mavili taraftarlar, girişte yoğun güvenlik önlemleri ardından alana alındı.
Etkinlik başlarken ve sona erdiğinde binlerce kolluk kuvveti, alanın güvenliği için görev başındaydı.
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