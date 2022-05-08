Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu "şampiyonluk" sloganını açıkladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yenikapı Meydanı'nda taraftarlara seslendi. Ağaoğlu, “Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk” dedi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da devam etti.
Yenikapı Meydanı'nda toplanan binlerce Trabzonspor taraftarı, meşale, havai fişek ve tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı.
Kutlamalara katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mikrofonu eline aldı ve taraftarlara seslendi.
"KARAKTERİMİZLE ŞAMPİYON OLDUK"
Ağaoğlu, "4 sene önce yönetime geldiğimiz zaman sizler için çok zor olduğunu bildiğimiz bir şey istedik. 3 sene sabredin, 4'üncü sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız dedim. Ve bugün biz burada, Trabzon'da, Bursa'da, Urfa'da, Diyarbakır'da, Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da bu takımı ayakta alkışlıyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Farklılığımızı ortaya koyduk. Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, ben de şunu söyledim; o ateş hiç sönmemişti. O ateş sönseydi eğer, bugün milyonlarca taraftar yıllarca sabırla bekleyen taraftarın sevdası sönmüş olsaydı, bugün bu insanlar meydanlarda, sokaklarda olmazdı. O içimizde sönmeyen ateş ve bizlere vermiş olduğunuz destekle, bizimle birlikte yan yana mücadele ettiğimiz için bugün bu noktadayız. Bugün takımımızın şampiyonluğunu kutluyoruz. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevincimizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim, horon edelim, kolbastı oynayalım. Her türlü müzikle coşalım ama lütfen bana söz verin, hepinizden rica ediyorum; aşırıya kaçmayalım. Hiçbir şekilde kimseye sosyal medya da dahil olmak üzere farklı bir tutum sergilemeyelim. Bugün bizim sevincimiz dünyanın dört bir yanında gıptayla izleniyor. Lütfen hiç kimsenin buna en ufak bir şekilde gölge düşürmesine müsaade etmeyelim. Diğer takımların, rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın. Sadece kendi sevincimizi yaşayalım. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım. Kime sorarsanız herkes şunu söylüyor; en büyük biziz. Biz de şunu söylüyoruz; olabilirsiniz ama biz farklıyız, biz Trabzonspor'uz. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var. Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" diye konuştu.
"İşte taraftar, işte şampiyon" tezahüratlarında bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrıca taraftarlara "üçlü" çektirdi.
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