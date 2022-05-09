F1 Miami Grand Prix’sini kim kazandı? | F1’de pilotlar ve takımlar sıralaması

Yarışı, Michael Douglas, Matt Damon, Michael Jordan, Serena Williams, Tom Brady, David Beckham, Dwyane Wade, will.i.am. Pharrell Williams, DJ Khaled'in de aralarında bulunduğu sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim izledi.

Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc startta liderliğini korurken, Red Bull'dan Max Verstappen 2'nciliğe yükseldi. Son şampiyon Verstappen, 9. turda yaptığı atakla da liderliği Leclerc'ten aldı.