09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da bir kriz daha! Torrent'i göndermenin bedeli ağır olacak

Galatasaray'da bir kriz daha! Torrent'i göndermenin bedeli ağır olacak

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2022
ABONE OL
Galatasaray’da bir kriz daha! Torrent’i göndermenin bedeli ağır olacak

Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan İspanyol teknik adamın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşme süresi bitmeden Torrent’le yolları ayırma kararı alırsa 2 milyon 160 bin euro tazminat ödemek zorunda.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA