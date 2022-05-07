Domenec Torrent Galatasaray’dan ayrılıyor mu? 1 yıl daha sözleşmemiz var ve İstanbul’da çok mutluyum

"MUSLERA'YA AŞIĞIM"

Domenec Torrent, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansını beğendiğini belirterek, "Muslera'ya aşığım." dedi.

Muslera'nın Medipol Başakşehir karşısında iyi bir maç çıkardığını anlatan 59 yaşındaki teknik adam, "Muslera'ya güveniyorum. Muslera'ya aşığım. Inaki Pena oynamıyor. Hak etmediği için değil, şu an sakat. Gelecek sezon çok büyük ihtimalle Barcelona'nın ikinci kalecisi olacak. İki çok iyi kalecimiz vardı. Önümüzdeki sene için kalecimiz Muslera. Pena ile konuştum. Kendisine, 'Sportif bir performansla alakalı bir karar değil.' dedim. Antrenör olarak kulübün çıkarlarını gözetmem gerek. Gelecek sezon birinci kaleci Muslera olduğu için onunla oynamamız gerektiğini söyledim. Muslera'nın sadece kaleciliğini değil kaptan olarak takıma verdiklerini çok beğeniyorum." diye konuştu.

Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin çalışmalarına seçim sürecindeki yasal sınırlar içinde devam ettiğini vurgulayan Torrent, "Odaklandığımız şey seçim sürecinde yasal olarak neler yapabileceğimiz. Çok çalışan bir sportif direktör. Bir oyuncuyla görüşürken neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmesi lazım ki ona göre konuşsun. Zaten birçok oyuncuyla iletişim kurdu, çalışmayı durdurmadı, her gün çalışmaya devam etti. Genel kuruldan sonra seçim sürecinde var olan kontratlar korunacak ama yeni bir kontrat yapmasıyla ilgili çekinceler vardı. Çok çalışıyor, bütün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan kendimizi izole etmek durumundayız. Dışarıda birçok şey söyleniyor ve onlardan etkilenmemek lazım. Yeni bir başkan gelirse Sensibile ile çalışıp çalışmayacağını bilemem." diyerek sözlerini tamamladı.