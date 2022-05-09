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Trabzonspor taraftarının İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasından enfes görüntüler

SPOR
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Trabzonspor taraftarının İstanbul’daki şampiyonluk kutlamasından enfes görüntüler

Trabzonspor'un İstanbul’daki şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Yusuf Kaan Yıldırım çektiği görüntülerden 50 saniyelik yaptığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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