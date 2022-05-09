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Cristiano Ronaldo çılgına döndü!

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Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Cristiano Ronaldo çılgına döndü!

Bu sezon taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan Manchester United, son olarak Brighton'a 4-0 kaybetti. 1981'den sonra ilk kez üst üste 5 dış saha maçını da kaybeden ekipte Cristiano Ronaldo, maçta sinirden bir ara gülüyordu.

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