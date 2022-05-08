Formula 1 Miami Grand Prix canlı İzle! Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...
Formula 1 Miami Grand Prix canlı İzlemek isteyenler detayları merak ediyor. Formula 1'de 2022 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Yarışın başlayacağı saat ve kanal merak edilirken kullanıcılar canlı yayında izlemek için detaylar merak ediliyor. Peki, Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...
Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Formula 1'de sezonun beşinci yarışı Miami GP. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek. Yarışmayı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...
FORMULA 1 NEREDE OLACAK?
Formula 1'de sezonun beşinci yarışı Miami GP. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek yarış, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunan pistte koşulacak. 5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.
MİAMİ GP, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Mayıs Pazar günü 22.40'da olacak olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek.
MİAMİ'DE CHARLES LECLERC, POLE POZİSYONUNDA
Öte yandan dün koşulan tarihteki ilk Miami Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull ve Ferrari arasında heyecan dolu bir pole pozisyonu savaşı vardı. Red Bull pilotu Max Verstappen ile iki Ferrari pilotu arasında gerçekleşen keyifli mücadelenin galibi 1:28.796 yapan Charles Leclerc oldu ve bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etmişti.
İŞTE MİAMİ GP'DE GRİD SIRALAMASI
Charles Leclerc - Ferrari
Carlos Sainz - Ferrari
Max Verstappen - Red Bull
Sergio Perez - Red Bull
Valtteri Bottas - Alfa Romeo
Lewis Hamilton - Mercedes
Pierre Gasly - AlphaTauri
Lando Norris - McLaren
Yuki Tsunoda - AlphaTauri
Lance Stroll - Aston Martin
Fernando Alonso - Alpine
George Russell - Mercedes
Sebastian Vettel - Aston Martin
Daniel Ricciardo - McLaren
Mick Schumacher - Haas
Kevin Magnussen - Haas
Guan Yu Zhou - Alfa Romeo
Alexander Albon - Williams
Nicholas Latifi - Williams
Esteban Ocon - Alpine
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