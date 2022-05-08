Formula 1 Miami Grand Prix canlı İzle! Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...

MİAMİ'DE CHARLES LECLERC, POLE POZİSYONUNDA

Öte yandan dün koşulan tarihteki ilk Miami Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull ve Ferrari arasında heyecan dolu bir pole pozisyonu savaşı vardı. Red Bull pilotu Max Verstappen ile iki Ferrari pilotu arasında gerçekleşen keyifli mücadelenin galibi 1:28.796 yapan Charles Leclerc oldu ve bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etmişti.