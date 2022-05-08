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Formula 1 Miami Grand Prix canlı İzle! Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...

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Giriş Tarihi: 08.05.2022
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Formula 1 Miami Grand Prix canlı İzle! Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...

Formula 1 Miami Grand Prix canlı İzlemek isteyenler detayları merak ediyor. Formula 1'de 2022 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Yarışın başlayacağı saat ve kanal merak edilirken kullanıcılar canlı yayında izlemek için detaylar merak ediliyor. Peki, Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...

Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Formula 1'de sezonun beşinci yarışı Miami GP. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek. Yarışmayı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Formula 1 Miami yarışı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? S Sport canlı yayın izleme yolları...

FORMULA 1 NEREDE OLACAK?

Formula 1'de sezonun beşinci yarışı Miami GP. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek yarış, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunan pistte koşulacak. 5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.

MİAMİ GP, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Mayıs Pazar günü 22.40'da olacak olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek.

MİAMİ'DE CHARLES LECLERC, POLE POZİSYONUNDA

Öte yandan dün koşulan tarihteki ilk Miami Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull ve Ferrari arasında heyecan dolu bir pole pozisyonu savaşı vardı. Red Bull pilotu Max Verstappen ile iki Ferrari pilotu arasında gerçekleşen keyifli mücadelenin galibi 1:28.796 yapan Charles Leclerc oldu ve bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etmişti.

İŞTE MİAMİ GP'DE GRİD SIRALAMASI

Charles Leclerc - Ferrari

Carlos Sainz - Ferrari

Max Verstappen - Red Bull

Sergio Perez - Red Bull

Valtteri Bottas - Alfa Romeo

Lewis Hamilton - Mercedes

Pierre Gasly - AlphaTauri

Lando Norris - McLaren

Yuki Tsunoda - AlphaTauri

Lance Stroll - Aston Martin

Fernando Alonso - Alpine

George Russell - Mercedes

Sebastian Vettel - Aston Martin

Daniel Ricciardo - McLaren

Mick Schumacher - Haas

Kevin Magnussen - Haas

Guan Yu Zhou - Alfa Romeo

Alexander Albon - Williams

Nicholas Latifi - Williams

Esteban Ocon - Alpine

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