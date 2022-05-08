Beşiktaş - Fenerbahçe canlı maç izle! BJK - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!
Beşiktaş - Fenerbahçe canlı maç izlemek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takımda da ciddi eksiklerin olduğu karşılaşma öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. İlk 11'lerin açıklanmasının ardından maçı takip etmek isteyen futbolseverler maçı canlı takip etmek için detayları merak ediyor. Bu bağlamda BJK - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ merak ediliyor.
BJK - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Haftanın karşılaşmasında ilk 11'ler kısa süre öne açıklandı. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler sorgulamalarını sürdürüyor. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, ve Valerien İsmael ile galibiyet arayan Beşiktaş'ın mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe canlı maç izlemek için detaylar...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, E. İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Necip, Kerem, Güven, Teixeira
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Valencia, Osayi, Çağtay, Emir, Yusuf, Burak
Batshuayi krallık iddiasını sürdürme peşinde
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ancak buna rağmen Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 30 maçta 14 golü bulunan ve zirve yarışında yer alan Belçikalı, bugün Fenerbahçe karşısında gollerine devam edip, hem takımına Vodafone Park'ta 3 puanı getirmeyi hem de krallık yarışında iddiasını son haftalara taşımayı amaçlıyor.
Josef de Souza görev başına
Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon Fenerbahçe'yle oynadığı derbide ön plana çıkan Josef de Souza olmuştu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerinin ikisini de Josef De Souza atmıştı. Josef, kart cezasını atlatması sonrasında bugün sahada olacak.
Fenerbahçe'de tam 6 eksik
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.
Gözler Serdar Dursun'da
Çıktığı son 4 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yapan Serdar Dursun, bu süreçte takımının attığı 13 golün 6'sına direkt katkı verdi. Yıldız golcü, aynı zamanda krallık yarışında da iddiasını sürdürüyor. Sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol ve gollerle takımına katkı yapmak istiyor. 30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok'un 2 gol gerisinde yer alıyor.
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- Beşiktaş - Fenerbahçe canlı maç izle! BJK - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!
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