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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi izle! CANLI ANLATIM | İşte 11’ler…

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Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi izle! CANLI ANLATIM | İşte 11’ler…

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahası Vodafone Park'ta Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Maçta ilk 11'ler de belli oldu. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN VAR'I ATİLLA KARAOĞLAN

Vodafone Park Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalıyor.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek.

Bu mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan var.

Karaoğlan'a AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Yiğit Arslan eşlik ediyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İZLE CANLI ANLATIM

İŞTE DERBİNİN 11'LERİ

Beşiktaş 11 | Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Emirhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe 11 | Altay, Nazım, Tisserand, Novák, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı BeinSports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE VODAFONE PARK'TA, 355. RANDEVUDA

Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmalarında, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 491-450 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasındaki 131 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

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