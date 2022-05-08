Beşiktaş - Fenerbahçe derbi izle! CANLI ANLATIM | İşte 11’ler…

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek.



Bu mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan var.

Karaoğlan'a AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Yiğit Arslan eşlik ediyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İZLE CANLI ANLATIM

