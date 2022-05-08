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İşte Beşiktaş'ın derbi kadrosu! Kamp kadrosunda kimler var kimler eksik?

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Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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İşte Beşiktaş’ın derbi kadrosu! Kamp kadrosunda kimler var kimler eksik?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dev derbide Beşiktaş evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maç öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu da açıklandı. İşte detaylar...

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