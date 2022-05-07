Canlı I Medipol Başakşehir - Galatasaray (CANLI SKOR) İstanbul'da kritik randevu
Galatasaray, Süper Lig'in 36. hafta maçında Avrupa kupası hedefiyle yoluna devam eden Başakşehir'e konuk oluyor.Sarı kırmızılılarda Marcao, Omar ve Pena'nın yanı sıra cezalı Emre Kılınç forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de sezona büyük bir hayal kırıklığıyla devam eden ve hedefsiz kalan Galatasaray, Emre Belözoğlu ile büyük çıkış yakalayan ve Avrupa'ya kupalarına katılmayı arzulayan Başakşehir'e konuk oluyor.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen (Muhtemel)
GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa
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CİMBOM'DA 3 İSİM SINIRDA
Sarı-kırmızılılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel bugünkü maçta kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.
EMRE KART CEZASI NEDENİYLE YOK
Cimbom'da bugün tek eksik var, Emre Kılınç kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Marcao, Omar Elabdellaoui ve İnaki Pena'nın durumları ise belirsiz. Marcao'nun bugün Başakşehir'e karşı oynaması beklenmiyor.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA
Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.
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