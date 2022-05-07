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Domenec Torrent Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yönetimden resmi açıklama geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Domenec Torrent Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Yönetimden resmi açıklama geldi

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in takımdaki geleceği merak konusu olurken, konuya ilişkin yönetici Nihat Kırmızı Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki Torrent Galatasaray'dan devam edecek mi? İşte detaylar...

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