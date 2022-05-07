07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi hakem Fırat Aydınus'a Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ çiçek verdi

Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi hakem Fırat Aydınus'a Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ çiçek verdi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
ABONE OL
Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi hakem Fırat Aydınus’a Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ çiçek verdi

Hakem Fırat Aydınus, tam 85 günün ardından Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara döndü. Kritik maç öncesinde Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas Aydınus'a çiçek verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA