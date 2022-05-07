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Alanyaspor deplasmanda güldü! Adana Demirspor 1-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

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Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Alanyaspor deplasmanda güldü! Adana Demirspor 1-2 Alanyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de heyecan 36. haftasında Alanyaspor deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 ile mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor bu skorla puanını 58'e yükseltti. İşte detaylar...

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