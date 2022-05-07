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Paris Saint-Germain'den Trabzonspor'a şampiyonluk kutlaması: Bu başarı çok çalışmanın bir ürünü

SPOR
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Paris Saint-Germain’den Trabzonspor’a şampiyonluk kutlaması: Bu başarı çok çalışmanın bir ürünü

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor Kulübünü tebrik etti. Gönderilen mektupta "Bu başarı sizlerin çok çalışmasının bir ürünü" ifadelerine yer verildi.

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