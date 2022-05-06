06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Canlı I Hatayspor - Trabzonspor (CANLI SKOR) Trabzonspor rekor peşinde

Canlı I Hatayspor - Trabzonspor (CANLI SKOR) Trabzonspor rekor peşinde

SPOR
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Canlı I Hatayspor - Trabzonspor CANLI SKOR Trabzonspor rekor peşinde

Sezonun bitimine 3 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Hatayspor'un bir iddiasının bulunmadığı maçta Trabzonspor maçı kazanarak rekor puanla şampiyon olmayı arzuluyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk oluyor.

MAÇTA İLK 11'LER

Hatayspor (muhtemel): Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur, Sackey, Benzia, Sadık, Saba, El Kaabi, Diouf, Saint-Louis

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.

TARİHİN EN UZUN LİDERLİK SERİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, tarihinin de en uzun liderlik serisini elde edecek. Bordo-mavililer 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonda Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak.

REKOR FARK GELEBİLİR

Süper Lig'de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 68 puan yer alıyor. Aralarındaki puan farkı 9 olurken, kalan 3 haftada Karadeniz ekibi maçlarını kazanıp sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise en fazla puan farklıyla şampiyonluk rekoru Trabzonspor'a geçmiş olacak.

Berat Albayrak’tan örnek davranış

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA