Canlı I Hatayspor - Trabzonspor (CANLI SKOR) Trabzonspor rekor peşinde
Sezonun bitimine 3 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Hatayspor'un bir iddiasının bulunmadığı maçta Trabzonspor maçı kazanarak rekor puanla şampiyon olmayı arzuluyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk oluyor.
MAÇTA İLK 11'LER
Hatayspor (muhtemel): Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur, Sackey, Benzia, Sadık, Saba, El Kaabi, Diouf, Saint-Louis
Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny
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TRABZONSPOR KAMP KADROSU
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.
TARİHİN EN UZUN LİDERLİK SERİSİ
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, tarihinin de en uzun liderlik serisini elde edecek. Bordo-mavililer 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, bu sezonda Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak.
REKOR FARK GELEBİLİR
Süper Lig'de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 68 puan yer alıyor. Aralarındaki puan farkı 9 olurken, kalan 3 haftada Karadeniz ekibi maçlarını kazanıp sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde ise en fazla puan farklıyla şampiyonluk rekoru Trabzonspor'a geçmiş olacak.
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