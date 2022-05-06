Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi! 0RH- kan aranıyor

Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı. Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.

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