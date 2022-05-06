Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi! 0RH- kan aranıyor
Son dakika haberine göre: Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. 42 yaşındaki Martin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ersen Martin için 0RH- kan aranıyor.
A Spor muhabiri Koray Baloğlu'nun paylaştığı haberde, kalp krizi geçiren Ersen Martin'in ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.
Ersen Martin futbolculuk hayatını 2013 yılında Eyüpspor'da noktalamıştı. Almanya'nın Nürnberg takımından çıkan Martin, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Göztepe, Siirt Jetpa, Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giymişti. Martin ayrıca La Liga'da Recreativo Huelva'da da oynamıştı.
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