Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber! Kim Min-jae ve Arda Güler...
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae ile 17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler'in sakatlandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır." denildi.
Açıklamada, Arda için ise şu ifadelere yer verildi:
"Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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