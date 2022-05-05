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Jorge Jesus için müthiş iddia! Brezil Milli Takımı'nın başına geçecek

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Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Jorge Jesus için müthiş iddia! Brezil Milli Takımı’nın başına geçecek

Fenerbahçe'den teknik direktör adayları arasında en güçlü olarak görünen Jorge Jesus'un sarı lacivertlilere katılıp katılmayacağı merak konusu. Öte yandan Portekizli hoca için olay bir iddia ortaya atıldı. Dünya Kupası sonrası Brezilya Milli Takımı'nın Jesus'u takımın başına geçirmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe 'de yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik adam Jorge Jesus için çok ciddi bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola'da çıkan bir haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Miguel Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu. Brezilya için tüm yabancı teknik adamlar arasında en iyi seçenek Jesus. Brezilya'ya çok iyi adapte oldu. Ona sadece Flamengo taraftarları saygı duymuyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetiminin Portekiz basınındaki iddiaların ardından Jorge Jesus ile temaslara hız vereceği ifade ediliyor.

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