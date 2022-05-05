Jorge Jesus için müthiş iddia! Brezil Milli Takımı’nın başına geçecek

Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Miguel Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu. Brezilya için tüm yabancı teknik adamlar arasında en iyi seçenek Jesus. Brezilya'ya çok iyi adapte oldu. Ona sadece Flamengo taraftarları saygı duymuyor" ifadelerini kullandı.