Fenerbahçe'de şimdi karar zamanı! Jorge Jesus'un maliyeti belli oldu
İsmail Kartal ile son 11 maçında 10 galibiyet alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda teknik direktörlüğe dünyaca ünlü bir ismi getirmek isteyen Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmüştü. Kendisine yapılan teklifi düşünmek için süre isteyen Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu.
Ali Koç'un bayram sonrası yine Portekiz'e giderek Jesus ve ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. Bu toplantıda tecrübeli hoca, son kararını iletecek. Kalabalık bir teknik heyetle çalışan Jesus'un yıllık maliyeti 10 milyon euroyu buluyor. Portekizli çalıştırıcı 3 yıllık anlaşma istiyor.
TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunup takımda kalmasını isterken bir grup taraftar ise dün Twitter'da "#JesusFenerbahçe'ye" hashtagi açtı. Sarı-Lacivertliler, sosyal medyada 67 yaşındaki Portekizli hoca için kampanya başlattı. Bu etiket kısa sırada Twitter'da üst sıralara yükseldi.
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