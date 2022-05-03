Fenerbahçe’de şimdi karar zamanı! Jorge Jesus’un maliyeti belli oldu

Fenerbahçe , Jorge Jesus'tan gelecek habere kilitlendi. Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Portekiz'de tecrübeli hoca ile buluşmuştu. Yenilen yemeğe Portekiz Cumhurbaşkanı da katılmıştı. İki taraf da şartlarını sunmuş, 67 yaşındaki hoca düşünmek için süre istemişti.