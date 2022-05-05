Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Yer yerinden oynayabilir! Aboubakar ve Alex Telles...

SOL BEKE ESKİ CİMBOMLU

Öte yandan sol bek mevkisi için de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yine tanıdık bir ismi gündeme aldı. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Manchester United'lı Alex Telles adaylar arasına katıldı.

Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu. İngiliz kulübünde eleştirilen oyuncular arasında bulunan Brezilyalı yıldızın kiralanması da gündemde.

Alex Telles, Galatasaray'ın ardından önce Porto'ya oradan da Manchester United'e transfer olmuştu.