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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yer yerinden oynayabilir! Aboubakar ve Alex Telles...

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Yer yerinden oynayabilir! Aboubakar ve Alex Telles...

Teknik direktörlük konusunda farklı isimlerin gündeme geldiği Fenerbahçe'de transferde hata yapılmak istenmiyor. Net bir golcü almak isteyen sarı lacivertlilerde ilk hedef eski Beşiktaşlı Aboubakar. Diğer yandan sol beke de tartışılmaz bir isim isteyen Kanarya Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'e göz dikti. İşte detaylar...

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezona etkili bir başlangıç yapmak için transferde yanlış adım atmamak istiyor.

FORVET SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM

Bu sezon gol yollarında problem yaşayan sarı-lacivertli ekip gelecek sezon için kadrosunda etkili bir forvet alarak sorunu kökten çözmeyi hedefliyor. Transfer listesine birçok önemli ismi alan sarı-lacivertli ekip somut adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı.

MESAFE KAT EDİLDİ

30 yaşındaki yıldız için Al Nassr Kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe alındığı sızan bilgiler arasında. Sarı-lacivertliler bu transferi erkenden bitirerek oyuncunun takıma alışma sürecini hızlandırmak istiyor.

SOL BEKE ESKİ CİMBOMLU

Öte yandan sol bek mevkisi için de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yine tanıdık bir ismi gündeme aldı. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Manchester United'lı Alex Telles adaylar arasına katıldı.

Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu. İngiliz kulübünde eleştirilen oyuncular arasında bulunan Brezilyalı yıldızın kiralanması da gündemde.

Alex Telles, Galatasaray'ın ardından önce Porto'ya oradan da Manchester United'e transfer olmuştu.

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