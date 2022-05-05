Şampiyon Trabzonspor'dan transfer harekatı! Gurbetçi sağ bek
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kalan şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Savunma hattına yerli alternatif arayışına giren bordo mavililerin listesinde yer alan isimlerden birinin Kaan Kurt olduğu ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekip, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Türk futbolcusu Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istiyor.
Sağ bek mevkiinde forma giyen gurbetçi futbolcuyu, Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da transfer etmek istiyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Kaan Kurt'un kulübü Gladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'un Mönchengladbach'ın başındayken profesyonel yaptığı geç sağ bek, ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor.
Alt yaş milli takımlarında Almanya adına görev alan Kaan Kurt'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması, Haziran ayında da Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor'da nefes kesen fragman! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye olacak mı? Merve Aydın'ın annesi kimdir, vefat mı etti?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Liverpool ile Real Madrid...
- KRİTİK GÜN! Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
- Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
- Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...
- Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...
- Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
- %34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...
- Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
- Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...