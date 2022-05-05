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Euroleague'de Final-Four'da Anadolu Efes'in rakibi Olimpiakos oldu

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Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Euroleague’de Final-Four’da Anadolu Efes’in rakibi Olimpiakos oldu

Turkish Airlines Euroleague Play-off serisi 5. maçında Olimpiakos sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Olimpiakos, büyük mücadeleye sahne olan ve son anlara kadar nefes kesen maçtan 94-88 galip ayrılarak seriyi 3-2 ile kazandı ve Final-Four'a yükselen son takım oldu. Yunan temsilcisi Final-Four'da Anadolu Efes ile karşılaşacak.

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