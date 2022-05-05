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Galatasaray Juventuslu Federico Bernardeschi'nin peşinde

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Galatasaray Juventuslu Federico Bernardeschi’nin peşinde

İtalyan basını sezon son sözleşmesi sona erecek olan Juventuslu Federico Bernardeschi'nin Galatasaray'ın radarında olduğu yazdı. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başlandığı kaydedildi.

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