Guardiola’yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı? İşte Yaya Toure ve menajerinin açıklamaları

"Anlamaya çalışıyor, diğer antrenörlerden istatistiklerim hakkında bilgi bile alıyordum. Düzenli oynayan, benden daha genç olan oyunculardan hem antrenmanlarda, hem de maçlarda eşit, hatta daha iyi olduğumu fark ettiğimde, bunun fiziksel bir sorun olmadığını anladım.Neden bilmiyorum ama bunu bir kıskançlık gibi hissediyorum. Guardiola, beni kendine rakip olarak görüyor. Bana göre, son sezonumu berbat etmek için her şeyi yaptı. Bana karşı gaddardı. Bana yaptıklarını Andres Iniesta'ya yapabilir mi sanıyorsunuz? Bu noktada, ister istemez ben de problemin tenimin rengiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben ilk değilim. Barcelona'daki diğer oyuncular da bunu sorgulardı.Biz Afrikalılar, bazı insanlar tarafından her zaman aynı muameleyi görmüyoruz. Pep'in gittiği her yerde Afrikalı oyuncularla sık sık yaşadığı sorunlara bakıyorum ve kendime bu soruları soruyorum. Tüm bunların yanında, Pep domine etmeyi sever ve kendisine bağlı, elini öpecek futbolcular ister. Ben bu tarz ilişkilerden hoşlanmıyorum. Teknik direktörüme saygı duyarım, ama onun bir malı olmam.Guardiola çok zeki birisi, onu köşeye sıkıştırmak zor. Afrikalı oyuncuları sevmediğini asla kabul etmeyecektir. Ama bir gün 5 Afrikalı oyuncunun olduğu bir ilk 11 seçerse, ona pasta göndereceğim!"