Guardiola'yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı? İşte Yaya Toure ve menajerinin açıklamaları
İngiliz devi Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesi dünya gündemine oturdu. İlk maçı kazanan ve ikinci maçın son 6 dakikasına da 1-0 önde giren M. City, Real Madrid'e elendi. Guardiola'nın başarısızlığı eski öğrencisi Yaya Toure ve menajerinin sözlerini akıllara getirdi. Guardiola'nın 11 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını engelleyen şaman laneti mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi tarihi bir maç sonrası Real Madrid oldu. İlk maçı 4-3 kaybeden, rövanşta evinde 90. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid, 90 ve 90+1'de bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü, uzatmada attığı golle de finale yükseldi.
BENZEMA UZATMADA FİŞİ ÇEKTİ
İlk maçı 4-3 Manchester City, ikinci maçı ise 2-1 Real Madrid kazanınca skorlar eşitlendi ve uzatmalara gidildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren Karim Benzema, 95'te kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve kaleci Ederson'u ters köşeye yatırarakj skoru 3-1'e getirdi.
Uzatmaların kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk maçı 4-3 kaybeden, ikinci maçın 90. dakikasına 1-0 geride giren Real Madrid, mücadeleyi 3-1, toplam skoru ise 6-5 kazanarak adını finale yazdırdı.
YAYA TOURE'NİN IRKÇILIK İDDİASI
2018 yılında Manchester City'den ayrıldıktan hemen sonra France Football dergisine bir röportaj veren Yaya Toure, Guardiola'yı sert sözlerle eleştirmiş, hatta ırkçılık imasında bulunmuştu:
"Anlamaya çalışıyor, diğer antrenörlerden istatistiklerim hakkında bilgi bile alıyordum. Düzenli oynayan, benden daha genç olan oyunculardan hem antrenmanlarda, hem de maçlarda eşit, hatta daha iyi olduğumu fark ettiğimde, bunun fiziksel bir sorun olmadığını anladım.Neden bilmiyorum ama bunu bir kıskançlık gibi hissediyorum. Guardiola, beni kendine rakip olarak görüyor. Bana göre, son sezonumu berbat etmek için her şeyi yaptı. Bana karşı gaddardı. Bana yaptıklarını Andres Iniesta'ya yapabilir mi sanıyorsunuz? Bu noktada, ister istemez ben de problemin tenimin rengiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben ilk değilim. Barcelona'daki diğer oyuncular da bunu sorgulardı.Biz Afrikalılar, bazı insanlar tarafından her zaman aynı muameleyi görmüyoruz. Pep'in gittiği her yerde Afrikalı oyuncularla sık sık yaşadığı sorunlara bakıyorum ve kendime bu soruları soruyorum. Tüm bunların yanında, Pep domine etmeyi sever ve kendisine bağlı, elini öpecek futbolcular ister. Ben bu tarz ilişkilerden hoşlanmıyorum. Teknik direktörüme saygı duyarım, ama onun bir malı olmam.Guardiola çok zeki birisi, onu köşeye sıkıştırmak zor. Afrikalı oyuncuları sevmediğini asla kabul etmeyecektir. Ama bir gün 5 Afrikalı oyuncunun olduğu bir ilk 11 seçerse, ona pasta göndereceğim!"
AFRİKALI ŞAMANLARIN LANETİ Mİ?
Pep Guardiola'nın bu konudaki başarısızlığı sonrası sonrası Yaya Toure ile yaşananlar ve oyuncunun menajerinin sözleri akıllara geldi.
Yaya Toure'nin menajeri Seluk, Afrikalı şamanlardan Guardiola'yı lanetlemelerini istemiş, "Bence Pep Guardiola'nın Toure'ye yaptıklarından dolayı birçok Afrikalı şaman, onun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek. Haklı olup olmadığımı zaman gösterir." şeklinde çıkış yapmıştı.
Pep Guardiola'nın dün geceki büyük hayal kırıklığı sonrası bu sözler sosyal medyada gündem oldu.
AFRİKALI ŞAMANLARIN LANETİ Mİ?
Pep Guardiola'nın bu konudaki başarısızlığı sonrası sonrası Yaya Toure ile yaşananlar ve oyuncunun menajerinin sözleri akıllara geldi.
Yaya Toure'nin menajeri Seluk, Afrikalı şamanlardan Guardiola'yı lanetlemelerini istemiş, "Bence Pep Guardiola'nın Toure'ye yaptıklarından dolayı birçok Afrikalı şaman, onun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek. Haklı olup olmadığımı zaman gösterir." şeklinde çıkış yapmıştı.
Pep Guardiola'nın dün geceki büyük hayal kırıklığı sonrası bu sözler sosyal medyada gündem oldu.
DEVLER LİGİ'NDE KUPA HASRETİ 11 YILA ÇIKTI
Pep Guardiola, Manchester City ile bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamadı.
2021-22: Real Madrid'e yarı finalde elendi
2020-21: Chelsea'ye finalde kaybetti
2019-20: Lyon'a çeyrek finalde elendi
2018-19: Tottenham'a çeyrek finalde elendi
Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 Charity Shield, 1 FA Cup kupaları kaldıran Guardiola 2011'den beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor.
DEV FİNAL 28 MAYIS'TA
Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.
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