Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi kim? Maçlar hangi gün oynanacak?
Turkish Airlines Euroleague Play-off serisi 5. maçında Monaco'yu deviren Olimpiakos temsilcimiz Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi oldu. Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.
Turkish Airlines Euroleague Play-off serisi 5. maçında Olimpiakos sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Olimpiakos, büyük mücadeleye sahne olan ve son anlara kadar nefes kesen maçtan 94-88 galip ayrılarak seriyi 3-2 ile kazandı ve Final-Four'a yükselen son takım oldu.
Maça istediği gibi bir başlangıç yapamayan Olimpiakos taraftarının önünde ilk çeyreği 13-11 geride kapattı. Monaco 2. çeyrekte farkı yükseltirken devreye 48-41 önde girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan Olimpiakos farkı azaltmış olsa da son devreye 70-66 geride girdi. Yunan temsilcisi son çeyrekte taraftarlarının da desteği ile maçı çevirmeyi başardı ve sahadan 94-88'lik galibiyet ile ayrıldı.
Olimpiakos'ta McKissic 18 sayı atarken; Monaco'da Mike James 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla birlikte Olimpiakos, Final-Four'da Anadolu Efes'in rakibi oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sun Tekstil halka arz ne zaman? Sun Tekstil halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
- Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
- Bir kereye mahsus 600 TL ödeniyor! Ödemenizi anından PTT üzerinden çekebilirsiniz! Sadece çocuğu olacak aileler yararlanıyor...
- Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...
- Yatırımcının gözü kulağı orada! FED faiz kararı sonrasında altın ve dolar nasıl etkilenecek? FED Mayıs ayı faiz kararı...
- %34,62 zam ücreti netleşti! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! Kaldı geriye 2 veri! Enflasyon ve TEFE TÜFE rakamlarına göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu...
- Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz bu akşam neden yok? 4 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
- Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...
- Pandemi destek ödemesi başvuruları sürüyor mu? Pandemi 4. faz sosyal yardım ödemeleri var mı 2022? E-Devlet başvuru ekranı...
- Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Ramazan Bayramı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman bitecek?
- Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?