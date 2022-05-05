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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Liverpool ile Real Madrid...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Liverpool ile Real Madrid...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Real Madrid ve Manchester City mücadelesinde kazanan İspanyollar, finalde Liverpool'un rakibi oldu. Futbolseverler final karşılaşması hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Liverpool ile Real Madrid...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önceki gün Villarreal karşısında aldığı galibiyetle adını finale yazdıran Liverpool'un rakibinin de belli olmasıyla dev karşılaşmanın oynanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede oynanacak 2022? Liverpool ile Real Madrid...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN - HANGİ TARİHTE?

2022 Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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