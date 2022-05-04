04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...

Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...

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Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...

Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk takım Liverpool oldu. Real Madrid ve Manchester City finale yükselebilmek için rövanş karşılaşmasına çıkacak. Heyecan veren karşılaşma TV8,5 ve EXXEN üzerinden canlı olarak takip edilecek. Peki, Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...

Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle: Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyol devi Real Madrid ve İngiliz temsilcisi Manchester City final mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Dün akşam oynanan karşılaşma sonrasında Liverpool ilk finalist olmaya hak kazanmıştı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Real Madrid Man City canlı yayın nereden, nasıl izlenir? TV8,5 ile EXXEN canlı...

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

ADINI FİNALE YAZDIRMAYA ÇALIŞACAK

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

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