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Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı

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Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı

Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı. Türk takımlarıyla toplamda 155 maça çıkan Chedjou, 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı. Bu süreçte 24 sarı kart görürken 2 sefer de kırmızı kart gördü.

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