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TFF: Federasyon her kulübe eşit mesafededir

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Giriş Tarihi: 03.05.2022
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TFF: Federasyon her kulübe eşit mesafededir

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir" denildi.

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