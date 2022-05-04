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Kasımpaşa'da Muleka transferi tamamlandı

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Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Kasımpaşa’da Muleka transferi tamamlandı

Lacivert-Beyazlılar, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Muleka’nın opsiyonunu kullandı. İstanbul ekibi, Standard Liege’e 3 milyon euro bonservis ödeyecek. 12 golle lige damga vuran oyuncu ve menaceriyle de her konuda anlaşma sağlandı.

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