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ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor finalde

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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ULEB Avrupa Kupası’nda Frutti Extra Bursaspor finalde

Son dakika... ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor finale yükseldi.

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırdı.

Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

MORABANC ANDORRA: 68 - FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: 85

Salon: Poliesportiu D'andorra

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

MoraBanc Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al

1. Periyot: 20-22

Devre: 34-38

3. Periyot: 56-63

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