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Beşiktaş'ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz Avrupa'ya gidiyor! İtalya mı Almanya mı?

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Beşiktaş’ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz Avrupa’ya gidiyor! İtalya mı Almanya mı?

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'dan talipleri çıktı. 20 yaşındaki genç oyuncu için Almanya ve İtalya'dan teklifler var. Kara Kartal'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ın da kararını verdiği ortaya çıktı.

Bu sezon 26 maçta 3 gol 4 asist katkısı yapan Rıdvan Yılmaz, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 20 yaşındaki genç oyuncuya iki teklif gelmişti. Rıdvan kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre Kartal'ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz yavaş yavaş ayrılığa hazırlanıyor. İtalya Serie A ekibi Torino ile Almanya Bundesliga temsilcisi Frankfurt'un resmi teklif yaptığı 20 yaşındaki oyuncu, tercihini İtalyan kulübünden yana kullandı.

Pjanic'in tavsiyeleriyle İtalya'yı seçen Rıdvan, Almanya'ya kapıları kapattı. Siyahbeyazlılar ise İtalyanlar'ın yeni teklifine sıcak bakıyor.

Torino, Beşiktaş'a en son 4'ü peşin olmak üzere 5 milyon Euro ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay önermişti.

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