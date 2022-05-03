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Blackburn Rovers'dan anlamlı Ramazan Bayramı hamlesi: Bayram namazı için yeşil zemini açtılar

SPOR
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Blackburn Rovers’dan anlamlı Ramazan Bayramı hamlesi: Bayram namazı için yeşil zemini açtılar

İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda binden fazla Müslüman'ın yeşil zemin üzerinde bayram namazı kıldığı görüldü.

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