03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo futbolu bırakıyor! Beşiktaş sözleri...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo futbolu bırakıyor! Beşiktaş sözleri...

SPOR
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
ABONE OL
Beşiktaş’ın eski yıldızı Bobo futbolu bırakıyor! Beşiktaş sözleri...

Avustralya Ligi'nde Sydney'de oynayan 37 yaşındaki eski Beşiktaşlı futbolcu Bobo, sezon sonunda aktif futbol hayatını sonlandıracağını açıkladı. Brezilyalı golcü Türkiye'de geçirdiği günlere ilişkin de yorumlarda bulundu. Bobo "Kariyerime dönüp baktığımda mutlu olmam gerekiyor çünkü Türkiye'de büyük kulüplerde, Brezilya'da büyük kulüplerde ve Avustralya'nın en başarılı kulübünde oynadım, bu yüzden çok güzel anılarım var." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA