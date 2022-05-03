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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! Joachim Löw mü? Jorge Jesus mu?

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi! Joachim Löw mü? Jorge Jesus mu?

Süper Lig'de sezon bitimi yaklaşırken teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanan Fenerbahçe'de listede bulunan Löw hakkında flaş bir transfer haberi geldi. İtalyan basınındaki haberde Löw'ün Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain'e gidebileceği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından ilk olarak Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşmenin ardından Ali Koç ve Löw arasında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmiş ancak sonrasında Löw ile maddi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.

İBRE JORGE JESUS

Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe'de ibre Jorge Jesus'a çevrildi. Başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Portekizli hoca, henüz kararını vermiş değil. Öte yandan Joachim Löw için ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

PSG'NİN BAŞINA GEÇEBİLİR

Sezon sonunda Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmayı planlayan Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, teknik direktörlük görevi için adaylarını belirledi.Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fransız devi, Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte, Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw ve Spezia'da görev yapan eski futbolcusu Thiago Motta ile ilgileniyor.

PSG'NİN İLK HEDEFİ CONTE

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde PSG'nin ilk olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istediği belirtiliyordu. Ancak aktarılan bilgilere göre İtalyan teknik adam ile kulüp arasında henüz kesinleşmiş bir durum yok ve anlaşma Conte'ye bağlı. Eğer PSG Conte ile anlaşmaya varamaz ise Fenerbahçe'nin de listesinde yer aldığı iddia edilen Alman teknik direktör Joachim Löw ile masaya oturabilir.

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