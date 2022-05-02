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Rus kulüplerine UEFA'dan men! Şoke eden karar resmen açıklandı

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Rus kulüplerine UEFA’dan men! Şoke eden karar resmen açıklandı

UEFA, Resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rus takımlarının 2022/23 sezonunda hiçbir kulüp organizasyonunda yer almayacağını duyurdu. Diğer yandan Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için yaptığı teklif de uygun bulunmadı.

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