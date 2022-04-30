Galatasaray'da sular durulmuyor! Genel Kurul'a damga vuran sözler: Gizli ajandası var
Galatasaray'da, seçimli genel kurulun iptal olmasının ardından sular durulmuyor. Başkan Burak Elmas'ın seçim tarihini önümüzdeki hafta açıklayacaklarını belirtmesinin ardından başkan adayı Metin Öztürk, Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı öncesinde Elmas'a çok sert ifadeler kullandı. Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve eski yönetici Abdurrahim Albayrak da Burak Elmas'a yüklendi.
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı başladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunun katılmadığı toplantıda, iptal olan seçim için hazırlanan sandıklar da hazır tutuldu. 122 divan üyesi, 83 kulüp üyesi ve 27 basın mensubunun katılımıyla başlayan toplantıda, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan bir açılış konuşması yaptı. Derkan, "Mahkeme kararları cereyan etmeseydi, bugün şenlik şeklinde bir seçim gerçekleştirilecekti ve kulübümüzün 39'uncu başkanını seçecektik. Fırsatımız olmadı, canla başla çalışan kulüp görevlilerimiz, seçim hazırlıklarını yapmışlardı" ifadelerini kullandı.
AYKUTALP DERKAN: "SEÇİMİN YAPILABİLMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HUKUK MÜCADELESİ VERDİK"
Aykutalp Derkan, seçimin yapılabilmesi için çok büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş büyük Galatasaray camiasının yeni kuşak temsilcileri olarak, büyük Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe hem dışa göstermek zorundayız. Bizim bu konuda vicdanımız rahat. Seçimin yapılabilmesi için gerek kulüp profesyonelleri gerek camiamızın hukukçularıyla çok büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da, bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek zorundayız. Bu benim vicdani bir borcumdur" dedi.
Derkan son olarak, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak, "Saygı değer yönetimimizin mutlaka katılmama konusunda önemli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, büyük Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" diye konuştu.
METİN ÖZTÜRK: GALATASARAY'IN BAŞKANI YOK"
Divan Kurulu Toplantısı öncesi Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Burak Elmas'ı başkan olarak tanımadıklarını belirtti.
Burak Elmas'ın Galatasaray'ı rehin aldığını belirten Öztürk, "Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır." dedi.
"BURAK ELMAS'IN GİZLİ AJANDASI VAR"
Dün yaptığı basın toplantısında Burak Elmas'ın yeni seçim tarihini açıklamayarak gizli ajandası olduğunu ortaya koyduğunu iddia eden Öztürk, "Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak sayın Eşref Hamamcıoğlu'yla beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz ve 3 haftadır kulüp üyemiz olan sayın Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini ve birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası ve gizli bir planları var. Bugün itibariyle bizlerin başkanı değildir. 38. başkandır, müstafi başkandır." diye konuştu.
"ONU BAŞKAN OLARAK TANIMIYORUZ"
Burak Elmas'ın Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyerek kulübün en üst organını tanımadığını söyleyen sarı-kırmızılıların başkan adayı, "Biliyorsunuz bugün saat 10 itibariyle burada bir seçim olacaktı ve kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, onu başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün, kulübün en üst organı Divan Kurulu'nun toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Bunu yapanı da biz başkan olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.
YÖNETİME SEÇİM İÇİN TAVSİYE KARARI
Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda, oy birliğiyle mevcut yönetime seçimli genel kurula gitme yönünde tavsiye kararı alındı.
IŞIN ÇELEBİ: BİR BÜYÜĞÜMÜZ BAŞKAN OLSUN, ETRAFINDA TOPLANALIM"
Sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Işın Çelebi de Galatasaray'da birlik ve beraberliğin bozulduğunu belirterek, 2000 imza toplanarak seçimin hemen yapılması ve camianın önde gelen bir isminin başkanlığında yeni bir yönetim kurulması gerektiğini belirtti.
Işıtan Gün açıklamasında, "Yönetim Kurulu'nun bugün katılmasını isterdim. Trabzonspor şampiyon oluyor, Fenerbahçe ikinci. Çok üzgünüm. Biz 2011'de ibra edilmedik, sonra Mustafa Cengiz yönetimi ve şimdi de Burak Elmas yönetimi… Galatasaray'da birlik ve beraberlik bozuluyor. Birlikte kulübün geleceğini konuşamıyoruz. Tek bir liste olmazsa Galatasaray'ın gelecekteki sıkıntıları çok büyük ama biz bunu sağlayamadık. Ciddi darboğazın içinde kaldık. Bu sorunları aşabilmek tek bir listeden geçiyor. Rica ediyorum tek liste gidelim ve hemen seçim yapalım. bugün 2000 imza toplayalım. Bir büyüğümüz başkan olsun onun etrafında toplanalım." ifadelerini kullandı.
ABDURRAHİM ALBAYRAK: BAŞKANIN BABASI BENİ ARADI
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak da Divan Kurulu'nda konuştu ve Burak Elmas'ın tavrına tepki gösterdi.
Albayrak'ın açıklamaları şöyle;
"Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Dün hepimiz Burak başkanımızı üzüntüyle izledik. 'Bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmeyeceğini söyledi' Sevgili başkan bu kaosu siz getirdiniz! Bütçemiz onaylanmadı diyor. Sevgili başkan bütçe onaylanması için yönetim salonda olması lazım. Salonda hiçbir yönetici yoktu. Çıkıp bütçeyi açıklamadınız. Ondan sonra tutup bizleri suçlayacaksınız! Ben Burak Elmas başkanı mali yönden ibra ettim idari yönden ibra etmedim. Kendisi de bizi ibra etmemişti ama kimseden hesap sormadık. Ama kendisinin babası bize hesap sordu gelip. Yapılacak seçime 2 başkan adayımız girmeli bu onların hakkıdır!"
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