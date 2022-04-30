Galatasaray’da sular durulmuyor! Genel Kurul’a damga vuran sözler: Gizli ajandası var

YÖNETİME SEÇİM İÇİN TAVSİYE KARARI

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda, oy birliğiyle mevcut yönetime seçimli genel kurula gitme yönünde tavsiye kararı alındı.

IŞIN ÇELEBİ: BİR BÜYÜĞÜMÜZ BAŞKAN OLSUN, ETRAFINDA TOPLANALIM"

Sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Işın Çelebi de Galatasaray'da birlik ve beraberliğin bozulduğunu belirterek, 2000 imza toplanarak seçimin hemen yapılması ve camianın önde gelen bir isminin başkanlığında yeni bir yönetim kurulması gerektiğini belirtti.

Işıtan Gün açıklamasında, "Yönetim Kurulu'nun bugün katılmasını isterdim. Trabzonspor şampiyon oluyor, Fenerbahçe ikinci. Çok üzgünüm. Biz 2011'de ibra edilmedik, sonra Mustafa Cengiz yönetimi ve şimdi de Burak Elmas yönetimi… Galatasaray'da birlik ve beraberlik bozuluyor. Birlikte kulübün geleceğini konuşamıyoruz. Tek bir liste olmazsa Galatasaray'ın gelecekteki sıkıntıları çok büyük ama biz bunu sağlayamadık. Ciddi darboğazın içinde kaldık. Bu sorunları aşabilmek tek bir listeden geçiyor. Rica ediyorum tek liste gidelim ve hemen seçim yapalım. bugün 2000 imza toplayalım. Bir büyüğümüz başkan olsun onun etrafında toplanalım." ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BAŞKANIN BABASI BENİ ARADI

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak da Divan Kurulu'nda konuştu ve Burak Elmas'ın tavrına tepki gösterdi.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

"Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Dün hepimiz Burak başkanımızı üzüntüyle izledik. 'Bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmeyeceğini söyledi' Sevgili başkan bu kaosu siz getirdiniz! Bütçemiz onaylanmadı diyor. Sevgili başkan bütçe onaylanması için yönetim salonda olması lazım. Salonda hiçbir yönetici yoktu. Çıkıp bütçeyi açıklamadınız. Ondan sonra tutup bizleri suçlayacaksınız! Ben Burak Elmas başkanı mali yönden ibra ettim idari yönden ibra etmedim. Kendisi de bizi ibra etmemişti ama kimseden hesap sormadık. Ama kendisinin babası bize hesap sordu gelip. Yapılacak seçime 2 başkan adayımız girmeli bu onların hakkıdır!"