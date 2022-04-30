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Burak Elmas duyurdu! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Burak Elmas duyurdu! Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık seçimi için tarihi duyurdu. Elmas, "Pazartesi günü, seçim tarihlerinin 4-11 Haziran olmasına dair karar alacağız ve yürürlüğe sokacağız." dedi.

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