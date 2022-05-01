Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’dan şampiyonluk açıklaması

Tecrübeli teknik direktör Avcı, "34 hafta oyun olarak çok dengeli, planlı ve organize bir şekilde geldik. 9. haftadan itibaren aldığımız liderliği ligin sonuna kadar taşıdık. Oyunculara teşekkür ediyorum. Güzel duygular... 28 Haziran'daki ilk idmanda, Trabzonspor'nun geninde şampiyonluk olduğunu söyledim. Bu şekilde başladık ve sonuç bizi çok mutlu etti." diyerek sözlerine başladı.

"Geçen sene yarışırken bu senenin transfer, kamp ve oyun formasyonundaki planlamamayı yaptık." diyen Avcı, "Sayın başkan ve yönetimle beraber karşılıklı olarak doğru organize olduk. Hızla mesafe kat ettik. İstanbul takımlarına hiç maç kaybetmedik. Rekabet bana göre saygıdan geçiyor. Bu sene şampiyonluk kadar değerli olan, sayın Ali Koç'un Trabzonspor'un oyunu ve emeğiyle ilgili söylediği sözler, sayın Burak Elmas'ın söylediği sözler, sayın Ahmet Nur Çebi'nin söylediği sözler, benim ve Trabzonspor'un ne kadar güzel işler yaptığının göstergesiydi." sözlerini kullandı.

"EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başarıda herkesin katkı sağladığını belirten Avcı, "Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul Doğan'a bize sağladığı ortam için teşekkür ediyorum. Beni de buraya ikna ederek getirdi, iyi ki getirmiş. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına, "iyi ki Trabzonspor var" dedirtmek istediğimizi söylemiştik. Çimicisinden çaycısına, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un ve kendisinin Türk futbolundan alacağı oluşuyla ilgili demecinin hatırlatılması üzerine, "Ben bir Karadeniz çocuğuyum. Bodrum'da, deniz kenarındaydım ama Trabzonspor'un teklifi seni oradan kaldırıyor. Şükürler olsun ki bugün bunun karşılığını aldık. Bu borç mu, alacak mı, hesap mı bilmiyorum ama hayat sana bu fırsatları veriyor ve öyle değerlendiriyorsun. Bu kulübün tarihinde yer almak istemiştim. Ahmet Suat Özyazıcı'nın, Özkan Sümer'in yanında yer almaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKTA KAYGIM OLMADI"

Avcı, başarılarıyla ilgili olarak "Ülkemizde bakış açıları farklı. Başarı kupayla değerlendiriliyor ama son 6-7 senesinde yarışan ve puan ortalaması en yüksek teknik direktörüm. Bugün Allah nasip etti ama ben Türk futbolunun her kademesinde oynadım ve çalıştım. Bugün böyle bir teknik direktör profili aslında yoktur. Asistan koçluk, teknik sorumluluk yaptım. İkinci ligden bir takımla lige çıktım, A Milli Takım'ı çalıştırdım. Geçen sene Süper Kupa'yı, şimdi Süper Lig'i yaşadım. Umarım Türkiye Kupası'nı da yaşayacağız. Abdullah Avcı üretmeye devam edecek" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Ben iki maç kaybettim, dört penaltı vardı. Bir golü kendi kalemize attık. Üç beraberlik aldık. Bu süreçlerin hiçbirinde kaygım olmadı. Biz, Avrupa'da puan ortalaması en yüksek kulübüz, Şampiyonlukta bunlar var. Hiçbir maçta net konuşmadım ama bazı hikayeler vardır. İstanbul'daki Galatasaray ve Beşiktaş maçları, hem oyun hem de skor olarak 'Biz oluyoruz' mesajı veriyordu. Bence bize dönen iki kırılma anı bu maçlardı.

Sezon başı oyuncularla konuşurken, çalışma masamın arkasındaki çerçeveyi gösteriyordum. Bunu dolduracağız. Bu senenin hikayesini ayrı yazacağız. Güzel bir ofis yaptım. O köşede Trabzonspor tarihi var. Şenol hoca, Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer var. Önce bunu doldurup keyfini çıkaralım, sonra her şeyi güzelce uygularız."

Abdullah Avcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftarımız çok güzel bir enerji oluşturdu. Savunmayı-hücumu beraber yaptık. Onların geçmişten kalan olumlu-olumsuz duyguları var. Bir nebze aştığımızı düşünüyorum. Primi, maddiyatı ön plana çıkarmadık. Trabzonspor'un şampiyonluğu her şeyden daha değerli. İki gün izin yapıp, yorgunluklarımızı atıp kupadaki hedefimize de ulaşmak istiyoruz."