02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Çaykur Rizespor yedi bitirdi! Göztepe 1-7 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Çaykur Rizespor yedi bitirdi! Göztepe 1-7 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
ABONE OL
Çaykur Rizespor yedi bitirdi! Göztepe 1-7 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'de heyecan 35. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u ağırladı. Rizespor küme düşmesi kesinleşmiş rakibi 7-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Karadeniz ekibinin golleri, Kahraman Demirtaş (k.k), Papiss Cisse, Gedson Fernandes (2), Yusuf Sarı, Joel Pahlonpalo ve Ronaldo Mendes'in ayağından geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA