Beşiktaş’ta Rosier ve Montero derbide yok! Valerien Ismael: Rosier’in sarı kartı kabul edilemez

"Rosier, bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu. Rosier, bizim sistemimiz için önemli bir oyuncu. En iyi oyuncularımızdan biri hatta. Bu noktada hata yaptı."

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