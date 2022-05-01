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Beşiktaş'ta Rosier ve Montero derbide yok! Valerien Ismael: Rosier'in sarı kartı kabul edilemez

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Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Beşiktaş’ta Rosier ve Montero derbide yok! Valerien Ismael: Rosier’in sarı kartı kabul edilemez

Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken maç sonrasında teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Rosier'in gordüğü sarı kartın kabul edilemez olduğunu söyleyen Ismael "Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu." dedi. Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Montero ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Rosier, Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Kayserispor maçı ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

"Henüz daha tatile çıkmadık. Bu oyunu %80 tempoyla oynayamayız. Önümüzdeki hafta çok önemli bir Fenerbahçe derbi maçımız var. Biz Beşiktaş'ız, bu formayı giyen her futbolcudan her şeyini vermesini bekleriz. Burayı öncelikle düşünüp %100'ümüzü vererek oynamamız gerekiyordu. Doğru mantaliteyi sahada gösterdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım ikinci yarıda sahada karakter gösterdiler."

"Bu maçta 10 numara ile oynadık. Bloklar arasında daha fazla topla buluştuk. Çift santrforla oynadık, daha baskılıydık. Rakipler, bize karşı daha farklı oynamaya başladı ve biz de bunu yaptık. Sonuç aldık. Mutluyuz."

"Rosier, bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu. Rosier, bizim sistemimiz için önemli bir oyuncu. En iyi oyuncularımızdan biri hatta. Bu noktada hata yaptı."

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