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Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu! 3 hafta önce gelen şampiyonluk

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Süper Lig’e yükselen 2 takım belli oldu! 3 hafta önce gelen şampiyonluk

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen iki takım oynanan maçların ardından belli oldu. MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. Süper Lig'e yükselecek son takım ise play-off turunun ardından belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta tamamlanırken Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

ANKARAGÜCÜ VE ÜMRANİYE GELDİ

Ankaragücü geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Başkent ekibi bir yıllık aranın ardından lige geri döndü. İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

SON TAKIM PLAY-OFF'TAN GELECEK

Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

TFF 1. Lig'de sezonu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tamamlayan takımlar play-off'ta karşılaşacak. İkinci ile altıncı, üçüncü ile dördüncünün eşleşmeleninin ardından finale yükselen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçlarının ardından ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçlarının ardından ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u kutluyorum. Futbolcular, teknik heyetler, yönetimler ve kulüp taraftarlarını tebrik ediyorum. MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'a gelecek sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum"

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