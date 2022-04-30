Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Antalyaspor maçı hangi kanalda?

AVCI VE OYUNCULARIN İLK HEYECANI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olunması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak.

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde edecek.