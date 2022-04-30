Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile mücadele edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmadan bir puan alması durumunda matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta? Şampiyonluğa matematiksel olarak çok yaklaşan Trabzonspor, ligin 35. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 8 puan geride 68 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma, 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR CEPHESİ
Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 11 puan geride 65 puanla 2. sırada bulunuyor.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin bugün Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak.
Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
TARAFTAR İLGİSİ
Trabzonspor taraftarları şampiyonluk haftasındaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak.
Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.
Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETME ŞANSI
Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.
Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.
AVCI VE OYUNCULARIN İLK HEYECANI
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olunması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak.
2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.
Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşayacak. Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde edecek.
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