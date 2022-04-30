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Galatasaray'da Inaki Pena şoku: Antremanda ağrı hissetti

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Galatasaray’da Inaki Pena şoku: Antremanda ağrı hissetti

Galatasaray, Süper Lig’in 35’inci haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada antremanda adalesinde ağrı hisseden Inaki Pena’nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

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