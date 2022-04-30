Fenerbahçeli Miha Zajc'den Beşiktaş derbisi açıklaması
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi için, "Zor bir maç olacak. Derbiler her zaman zordur. Beşiktaş da iyi bir takım. Sıkı bir şekilde çalışarak önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En iyisini sergilemek için sahada olacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, "Bizler açısından harika bir maçtı. Takım olarak iyi performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde herkes en iyisini gösterdi. İlk yarı attığımız gol dışında, 1-2 gol daha fazla atabilirdik. Netice itibarıyla maçı kazandık. Maçın son dakika penaltı pozisyonu beraber biraz acı çektiğimiz zamanlar da oldu ama netice olarak 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Üst üste 7. galibiyet. Harika bir performans harika bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.
Maçta attığı golle ilgili olarak 27 yaşındaki futbolcu, "Bu tip vuruşları antrenmanlarda çok fazla çalışıyoruz. Maça çıktığımız zaman da bunları en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Kolay bir pozisyon değildi. Gol atabildiğim için oldukça mutluyum. Gol de doğru bir anda geldi" şeklinde konuştu.
"BU REKORDAN DOLAYI MUTLUYUM"
En iyi sezonu geçirdiğini söyleyen Sloven futbolcu, "Bu rekordan dolayı mutluyum. Bunu Fenerbahçe'de başarabildiğim için de ayrıca mutluyum. Bu takımın da oynamak gerçekten keyif alıyorum. Umuyorum önümüzde oynayacağımız maçlarda daha fazla gol atabilirim. En önemlisi takım olarak iyi bir performans ortaya koymak. Ligin sonuna kadar oynayacağımız maçlardan galibiyette ayrılmak istiyorum, hedefimiz bu yönde" dedi.
Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisinin sorulması üzerine ise Miha Zajc, "Zor bir maç olacak. Derbiler her zaman zordur. Beşiktaş da iyi bir takım. Bizler de aynı şekilde iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sıkı bir şekilde çalışarak önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En iyisini sergilemek için sahada olacağız" diye cevap verdi.
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