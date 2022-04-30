Fenerbahçeli Miha Zajc’den Beşiktaş derbisi açıklaması

"BU REKORDAN DOLAYI MUTLUYUM"



En iyi sezonu geçirdiğini söyleyen Sloven futbolcu, "Bu rekordan dolayı mutluyum. Bunu Fenerbahçe'de başarabildiğim için de ayrıca mutluyum. Bu takımın da oynamak gerçekten keyif alıyorum. Umuyorum önümüzde oynayacağımız maçlarda daha fazla gol atabilirim. En önemlisi takım olarak iyi bir performans ortaya koymak. Ligin sonuna kadar oynayacağımız maçlardan galibiyette ayrılmak istiyorum, hedefimiz bu yönde" dedi.





Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisinin sorulması üzerine ise Miha Zajc, "Zor bir maç olacak. Derbiler her zaman zordur. Beşiktaş da iyi bir takım. Bizler de aynı şekilde iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sıkı bir şekilde çalışarak önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En iyisini sergilemek için sahada olacağız" diye cevap verdi.